Зареєструватися на вступний тест на бакалаврат, який у 2022 році замінить зовнішнє незалежне оцінювання, потрібно до 9 квітня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

— Замість традиційного ЗНО для вступу на бакалаврат цього року заплановано проведення національного мультипредметного тесту (НМТ). Щоб узяти участь у цьому тестуванні, потрібно до 9 квітня зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, – йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО зауважують, що для участі в НМТ не потрібен сертифікат учасника ЗНО, але для комунікації з учасниками (підтвердження бажання взяти участь у тестуванні, вибір очікуваного міста перебування на час тестування тощо) буде використано інформаційну сторінку учасника ЗНО.

Доступ до неї здійснюється за номером та PIN-кодом, зазначеними в сертифікаті.

— Тим, хто вже має сертифікат, потрібно обов’язково занотувати його номер і PIN-код, аби надалі використовувати їх для входу на свою інформаційну сторінку, – йдеться у повідомленні.

В разі, якщо учасник зареєструвався для проходження тестування, але не має сертифіката чи інформації щодо його номера і PIN-коду, невдовзі в УЦОЯО повідомлять, як дізнатися дані для входу на свою інформаційну сторінку.

Через повномасштабну війну, яку розв’язала РФ проти України, Міносвіти ухвалило рішення скасувати у 2022 році ЗНО. Замість нього студенти та абітурієнти складатимуть мультимедійний тест. Він охоплюватиме три дисципліни: українську мову, математику та історію України.