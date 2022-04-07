Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 43 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>297 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Ткаченко закликав Францію закрити пропагандистські канали Кремля

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олександр Ткаченко

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко провів перемовини із міністром культури Франції Розелін Башло.

Він зазначив, що міністр висловила солідарність із українським урядом та народом, а “її стурбованість щодо української культурної спадщини вселяє надії на реальну підтримку діями”.

Ткаченко також висловив бачення Україною нагальної підтримки:

  • Забезпечення допомоги у мовленні українських каналів у Європі;
  • Підтримка українських журналістів у їхній діяльності, які наразі через війну перебувають у Франції;
  • Надати допомогу технікою для відновлення мовлення українських каналів на територіях України, де воно було пошкоджено через російських окупантів;
  • Припинення мовлення російських каналів через комерційний французький супутник Eutalsat.

Зокрема Ткаченко зазначив, що обговорив із Башло механізм, який допоможе заборонити мовлення пропагандистських російських каналів. Йдеться про прийняття санкцій щодо таких “каналів” у ЄС.

— Офіційний лист за моїм підписом та переліком таких “каналів” вже опрацьовується французькою стороною. На рівні регуляторів також створена робоча група, щоб вирішити це нагальне завдання та якнайшвидше закрити пропагандистські рупори Кремля, – повідомив міністр.

Також серед підтримки України обговорювалося фінансування для МКІП, яке допоможе у відновленні пошкодженої нерухомої культурної спадщини. Зокрема йшлося про створення спеціального фонду.

Читайте
Росія продовжує свої гібридні інформаційні атаки - Ткаченко

А також пряме фінансування української культури та креативного недержавного сектору з боку Франції. Щодо бюджету, йшлося про фінансування на рівні, який Україна планувала виділяти для УКФ та УІК до війни.

Ткаченко висловив сподівання, що Франція буде лідером у підтримці культури України.

Джерело: Олександр Ткаченко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка