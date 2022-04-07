Ткаченко закликав Францію закрити пропагандистські канали Кремля

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко провів перемовини із міністром культури Франції Розелін Башло.

Він зазначив, що міністр висловила солідарність із українським урядом та народом, а “її стурбованість щодо української культурної спадщини вселяє надії на реальну підтримку діями”.

Ткаченко також висловив бачення Україною нагальної підтримки:

Забезпечення допомоги у мовленні українських каналів у Європі;

Підтримка українських журналістів у їхній діяльності, які наразі через війну перебувають у Франції;

Надати допомогу технікою для відновлення мовлення українських каналів на територіях України, де воно було пошкоджено через російських окупантів;

Припинення мовлення російських каналів через комерційний французький супутник Eutalsat.

Зокрема Ткаченко зазначив, що обговорив із Башло механізм, який допоможе заборонити мовлення пропагандистських російських каналів. Йдеться про прийняття санкцій щодо таких “каналів” у ЄС.

— Офіційний лист за моїм підписом та переліком таких “каналів” вже опрацьовується французькою стороною. На рівні регуляторів також створена робоча група, щоб вирішити це нагальне завдання та якнайшвидше закрити пропагандистські рупори Кремля, – повідомив міністр.

Також серед підтримки України обговорювалося фінансування для МКІП, яке допоможе у відновленні пошкодженої нерухомої культурної спадщини. Зокрема йшлося про створення спеціального фонду.

А також пряме фінансування української культури та креативного недержавного сектору з боку Франції. Щодо бюджету, йшлося про фінансування на рівні, який Україна планувала виділяти для УКФ та УІК до війни.

Ткаченко висловив сподівання, що Франція буде лідером у підтримці культури України.

Джерело: Олександр Ткаченко