З 24 лютого в Україні розпочалася повномасштабна війна внаслідок російської агресії. На території країни запровадили воєнний стан, а президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Вона триватиме протягом 90 днів з дня набрання чинності документа й відбуватиметься у чотири хвилі. Кого призиватимуть у третю хвилю мобілізації – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Кого призиватимуть

Під час воєнного стану всі громадяни зобов’язані носити з собою документи, які потрібно надавати за першою вимогою уповноваженої особи: співробітників військових комісаріатів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Після встановлення особи громадянину можуть вручити повістку: для уточнення облікових відомостей, проходження медичної комісії, прибуття на військову дільницю, призову на службу до Збройних сил України.

Мобілізації підлягають всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які зобов’язані з’явитися на виклик військкомату та стати на облік. Проте призиватимуть не всіх, а лише необхідну для ЗСУ кількість солдатів.

З 15 березня в Україні триває друга хвиля мобілізації, під час якої призивають військових, які проходили термінову службу або служили за контрактом. Щойно вона завершиться, розпочнеться третя хвиля.

Мобілізація жінок

Жінок, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть призвати у військові частини на службу. Вона відбуватиметься в окремих випадках за найбільш дефіцитними для ЗСУ військовими спеціальностями:

медичні;

зв’язку;

обчислювальної техніки;

радіоелектроніки;

водії автотракторних (гусеничних) засобів;

водолази;

механіки та монтажники авіаційних машин;

картографії;

топогеодезії;

фотограмметрії;

аерофотослужби;

поліграфії;

кінорадіомеханіки;

харчової промисловості;

фінансово-економічної діяльності.

Проте жодну жінку не мобілізували без її згоди, повідомив начальник Управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Коли закінчиться мобілізація 2022

За указом президента №69/2022 від 24 лютого 2022 року, мобілізація триває на всій території України. Призов військовослужбовців відбуватиметься протягом 90 днів з дня набрання чинності документу.

Фактично мобілізація в Україні завершиться 24 травня, однак ця дата може змінюватися залежно від ситуації. Якщо розпочата Росією війна досі триватиме, тоді її термін подовжать.