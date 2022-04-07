У Слов’янську та Краматорську заблоковано три евакуаційні потяги через обстріл шляхопроводу на Донецькій залізниці. Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишин.

– Ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею з таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз, – заявив він.

За словами Камишина, тимчасово заблокованими у Слов’янську та Краматорську залишилися три евакуаційні потяги.