Українські військові вживають усіх заходів задля оборони Києва та області, але не виключають ще однієї спроби російської армії піти на столицю.

Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.

Він зазначив, що ворог мав дві стратегічні цілі – вийти на кордони Донецької та Луганської областей та захопити Київ.

— У нього не вдалося ні там, ні там. Зараз він перенацілить свої сили для того, щоб здійснити хоча б одну ціль. Вірогідність того, якщо він буде мати успіх, я в цьому сумніваюсь, то вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ, все ж є. По тих силах, які залишаються, одним із варіантів розвитку подій, після перегрупування, буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно. Це дозволить ворогу створити свої умови, вийти “переможцями”, бо зараз Росія, як “загнаний вовк” — тримається тільки на своїй пропаганді, — зазначив він.

Грузевич наголосив, що частина сил, яка перебувала в Білорусі, там і залишилася, і це “досить сильне угруповання”. Як зазначив генерал, його третину знищили українські війська, ще третину РФ перекидає на Схід, решта – залишається у Білорусі.

— З точки стратегії і тактики, скидати з рахунків, що він повторить свій наступ… Тому що, якщо ми всі сили перекинемо на Схід, щоб його обороняти — у нього можливість “будь ласка, з іншого боку заходь”. Але ми на це не купимось. Ми вживаємо усіх заходів задля оборони Києва та області, – сказав Грузевич.

Про те, що Путін міг не відмовитися від планів захопити Київ, стверджують і американські й західні чиновники.

Попри нещодавню зміну стратегії та мирні переговори між Росією та Україною, що тривають, США та їхні союзники готуються до того, що Путін спробує знову вторгнутися на Київщину, щойно він завершить свої цілі у східних областях – Донецькій та Луганській.