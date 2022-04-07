Внаслідок війни РФ проти України у бідних країнах можуть здійнятись хвилі біженців, застерігає глава міжнародної організації допомоги Deutsche Welthungerhilfe

– Продовольча криза внаслідок війни в Україні, за нашими оцінками, призведе до переміщення біженців з бідних країн. У країнах, де ми працюємо, ми бачимо, якою драматичною є ситуація. Люди не бачитимуть іншого виходу, як утікати від голоду, – заявив генеральний секретар організації Матіас Моґґе. – Міграційний тиск на Європу посилиться через голод.

Передумовою цьому є не лише військові дії, але й серед іншого, зростання часом на 70% цін на пшеницю, основними експортерами якої були Україна та Росія.

– Саме тому міжнародна спільнота повинна діяти уже зараз і швидко, – застеріг Моґґе.

За оцінкою ООН наразі фінансові потреби у гуманітарній допомозі у світі становлять $43 млрд (39 млрд євро).

– Це найвищий попит за всю історію”, – пояснив Моґґе. – Однак, світовою спільнотою обіцяні тільки$ 3,6 млрд доларів. “Нам потрібна пряма допомога окремим країнам та списання боргів.

Deutsche Welthungerhilfe – благочинна організація зі штаб-квартирою у Бонні, яка має на меті подолати у світі голод. Її понад три тисячі співробітників реалізують свої проекти переважно у країнах Африки, Азії та Латинської Америки.

Українські дипломати готують проєкт резолюції до Генеральної асамблеї ООН, в якому говориться: відповідальність за ту гуманітарну катастрофу, що викликана бойовими діями на території України, буде покладатись на Росію.