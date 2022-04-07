Дві сестри з Харківщини разом з шістьма малолітніми дітьми втекли з-під ворожих обстрілів, одна з них – при надії. Вони знайшли прихисток на Вінничині у знайомих, де перебувають і наразі.

Місяць жінки з дітьми мешкали у підвалі.

– Ми жили у підвалі при свічках. Біля будинку постійно розривалися снаряди. Найважче було дітям. Вони ще зовсім маленькі, щоб зрозуміти, чого треба сидіти тихенько і в жодному разі не виходити на вулицю, – розповідає одна із сестер-переселенок Лілія.

За цей час вони лише три рази на кілька хвилин виходили на вулицю.

– Найменшій дитині – майже півтора року, а найстаршій – чотири. Вони, як кошенята, лізли сходами до дверей, коли бачили там світло, – додає вона.

Зважилися на переїзд вони лише тоді, коли почули, що у сусідньому населеному пункті окупанти ґвалтують та вбивають дітей.

Наразі вони перебувають у безпеці. Їх відвідують працівники ювенальної превенції Вінницького районного управління поліції та надають їм допомогу: дитячий візочок, підгузки, одяг, іграшки, засоби гігієни, харчі.

Їхні чоловіки наразі на передовій та захищають країну від російських загарбників.

– Я зараз навіть не знаю, чи вцілів мій дім, адже обстріли там не припиняються. Там залишилось усе моє життя. Якби не діти, я б із чоловіком була на передовій, але він наказав рятувати малечу та пообіцяв, що скоро ми усі повернемось додому і будемо жити в нашій рідній Україні, – розповідає Лілія.

З перших днів війни в Україні Харківщина перебуває під обстрілами. Окупанти завдали значних втрат Харкову, знищили Ізюм. Через це багато громадян вимушені були полишити домівки та переїхати до інших населених пунктів.