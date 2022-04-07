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Факти / Україна / Суспільство

Як працюють відділення Укрпошти 7 квітня 2022 року

Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як працюють відділення Укрпошти 7 квітня 2022 року

Графік роботи Укрпошти під час війни в Україні дещо змінився. Відділення працюють із 11.00 до 15.00.

Відправити посилку в межах країни чи отримати відправлення можна з більшості областей України.

Станом на 7 квітня тимчасово не працюють відділення у населених пунктах, де тривають бої (Луганська область, Донецьк, Маріуполь, Ізюм, Крим, частина Миколаївської та Київської областей).

Доставка тільки по місту працює у Херсоні, Чернігові, частинах Запорізької, Сумської та Харківської областей. В інших населених пунктах можна відправити посилку в межах області та міжнародної доставки.

На маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення. Також стала доступною послуга переадресації відправлень. Українці, які вимушені були змінити місце проживання, тепер безкоштовно можуть переадресувати поштові відправлення на найближчі відділення. Проте переадресація відправлень із відділень, які зараз не працюють, буде можливою тільки після врегулювання ситуації та відкриття цих відділень.

Щоб оформити переадресацію, потрібно заповнити форму на сайті. У формі слід зазначити: номер відправлення, ПІБ отримувача, індекс відділення, куди було адресоване відправлення, індекс відділення, куди його потрібно доставити.

До закінчення бойових дій платити за зберігання посилок не потрібно. Усі відправлення Укрпошта приймає тільки у відкритому вигляді.

Актуальний графік роботи найближчого відділення Укрпошти можна перевірити на сайті.

Які ще послуги надає Укрпошта:

Також Укрпошта приймає благодійні внески на потреби ЗСУ – переказати кошти без комісії можна у всіх відкритих відділеннях.

Реквізити офіційного спеціального рахунку НБУ: UA843000010000000047330992708

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Фото: Укрпошта

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Джерело: Укрпошта

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