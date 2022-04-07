Загроза з боку армії Білорусі досі існує – Міноборони України

Загроза залучення збройних сил Білорусі у війні Російської Федерації проти України зберігається.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, на Волинському напрямку досі зберігається імовірність залучення ЗСУ Білорусі до збройної агресії проти України.

На українсько-білоруському кордоні продовжують чергувати визначені українські підрозділи. Під посилену охорону взято мости, переправи, залізничні колії та обладнано позиції для ведення вогню зі стрілецької зброї та бойової техніки.

– Аби приховати діяльність російських військ у прикордонних з Україною районах, влада Республіки Білорусь ввела обмеження на пересування там населення, – додав Мотузяник.

Він розповів, що РФ вивела свої підрозділи на територію Білорусі, щоб відновити їх боєздатність.

– І разом з тим, вочевидь, російська армія у такий спосіб, проводячи там демонстраційні дії, намагається відтягти частину українських підрозділів з інших напрямків, щоб вони перебували постійно там у районі українсько-білоруського кордону в готовності до можливого наступу. Але, станом на зараз, така імовірність досі зберігається, враховуючи непередбачуваність російської сторони, – наголосив Мотузяник.