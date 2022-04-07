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Вони заплатять за ці життя…
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Факти / Україна / Суспільство

Загиблі українські діти: встановити точну кількість зараз неможливо

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Загиблі українські діти: встановити точну кількість зараз неможливо

За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, станом на 7 квітня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинуло 167 дітей та 297 (+18 за добу) постраждали, повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова.

Однак точну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через активні бойові дії окупаційних військ в українських містах.

Відомо, що 22 березня внаслідок артобстрілу міста Харкова 4-річний хлопчик отримав тяжкі поранення.

Поблизу с. Ягідне Чернігівської області на трасі в автомобілі під час обстрілів у березні згоріла заживо 12-річна дівчинка.

Під час обстрілу Слобідського району у Харкові загинула жінка, її трирічна донька у реанімації.

За період російського вторгнення в Україну внаслідок бомбардувань та обстрілів агресором пошкоджено 928 закладів освіти, 84 із них зруйновані повністю.

Дії російських окупаційних військ порушують право дітей на життя, закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з вимогою врахувати ці факти військових злочинів і злочинів проти людяності РФ в Україні.

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Вона закликала міжнародних партнерів закрити небо над Україною та надати зброю для боротьби із країною-агресором РФ.

Джерело: Людмила Денісова 

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Фото: Pixabay

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