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Факти / Україна / Суспільство

Через окупантів Україна може втратити контроль над газотранспортною станцією

Марта Бондаренко редакторка стрічки
газові труби

Оператор ГТС України повідомляє про грубі втручання представників РФ та підконтрольних їм бойовиків “ЛНР” в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) Новопсков у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба оператора ГТС України.

КС Новопсков – забезпечує транспортування газу до Донецької і Луганської областей. Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) Сохранівка.

Оператор ГТС України зазначає, що окупанти намагаються внести зміни в роботу комунікаційного обладнання та технологічних режимів, а це може призвести до втрати операційного контролю над обладнанням компресорної станції.

Несанкціоноване втручання призведе до можливої втрати цілісності газотранспортної системи, ризиків стабільності режимів транспортування газу, та в результаті – до неможливості транспортування газу через компресорну станцію.

Якщо окупанти не припинять втручатися в роботу КС, то оператор ГТС України зупинить роботу цього об’єкту.

– Зупинення КС Новопсков означає зупинку транзиту через ГВС Сохранівка. Відповідальність за наслідки – на Російській Федерації, – наголосили в пресслужбі ГТС України.

Станом на 6 квітня повідомлялося, що внаслідок ворожих обстрілів було зупинено 48 газорозподільних станцій у семи регіонах України. Здебільшого – через руйнування мереж обл-, та міськгазів. Без газопостачання досі залишається понад 300 тис. домогосподарств.

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Фото: Depositphotos

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