Україна отримала гуманітарну допомогу від партнерів з Узбекистану.
До країни надійшло понад 34 тонни медикаментів, індивідуальних аптечок, продуктів харчування довготривалого зберігання, повідомляє очільник Закарпатської ОДА Віктор Микита.
Вантаж прибув літаком, надалі його транспортували на Закарпаття.
– Це вкотре доводить ефективність логістики, яку ми налагодили за короткий час в умовах воєнного стану. Упевнений, що ці зв’язки дадуть змогу нам і надалі плідно співпрацювати, – зазначив Віктор Микита.
Після цього гумдопомогу одразу направили до “гарячих точок”, де люди найбільше її потребують.
Війна в Україні триває з 24 лютого. З того часу окупанти майже знищили низку населених пунктів, обстріли тривають і зараз. У багатьох містах та селах люди залишилися без необхідних для виживання речей – води, їжі, медикаментів. Вони потребують допомоги.
Їм намагаються допомогти волонтери та українська влада. Окупанти усіляко перешкоджають цьому.
Джерело: Віктор Микита
Фото: Віктор Микита