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Факти / Україна / Суспільство

Медикаменти та їжа. Україна отримала гумдопомогу з Узбекистану

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Гуманітарка

Україна отримала гуманітарну допомогу від партнерів з Узбекистану.

До країни надійшло понад 34 тонни медикаментів, індивідуальних аптечок, продуктів харчування довготривалого зберігання, повідомляє очільник Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Вантаж прибув літаком, надалі його транспортували на Закарпаття.

– Це вкотре доводить ефективність логістики, яку ми налагодили за короткий час в умовах воєнного стану. Упевнений, що ці зв’язки дадуть змогу нам і надалі плідно співпрацювати, – зазначив Віктор Микита.

Після цього гумдопомогу одразу направили до “гарячих точок”, де люди найбільше її потребують.

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Війна в Україні триває з 24 лютого. З того часу окупанти майже знищили низку населених пунктів, обстріли тривають і зараз. У багатьох містах та селах люди залишилися без необхідних для виживання речей – води, їжі, медикаментів. Вони потребують допомоги.

Їм намагаються допомогти волонтери та українська влада. Окупанти усіляко перешкоджають цьому.

Джерело: Віктор Микита

Фото: Віктор Микита

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