З Краматорська у п’ятницю розпочинається екстрена евакуація автотранспортом мешканців Донецької області у безпечні місця.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко під час онлайн-брифінгу у п’ятницю, 8 квітня.

— Сьогодні розпочинаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв необхідно станом на сьогодні, – сказав Гончаренко.

За його словами, після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська евакуацію буде переведено на інший режим.

— Зараз переходимо на інший режим (евакуації. – Ред.). Будемо евакуювати з Краматорська всіх, хто бажає, і хто доїде до нашого міста. Перевозитимемо у безпечніші місця, – додав він.

У п’ятницю, 8 квітня, вранці російські війська завдали ударів з ракетного комплексу Точка-У по вокзалу.

На залізничному вокзалі в Краматорську у момент ракетного удару перебували близько 4 тис. людей, які очікували на евакуаційні потяги. Більшість із них були жінки та діти.

Наразі відомо про 50 загиблих, з яких п’ятеро – діти. До лікарень доправлено 98 осіб.