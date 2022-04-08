Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 8 квітня 2022 року.

З 13 березня відділення Нової пошти працюють і в неділю.

У Хмельницькому, Тернополі та Чернівцях відчинені усі відділення Нової пошти з 8.00 або з 9.00 до 18.00.

З 5 квітня Нова пошта відновила роботу відділень у Сумах та Сумській області. Відкрито 36 відділень, які працюють з 8:00 та з 9:00. У Сумах відділення працюють щодня без вихідних.

Графік роботи по буднях:

Дніпро, Кам’янське і Кривий Ріг – з 8.00 до 18.00

Павлоград – з 9.00 до 17.00, крім відділення №1, яке відкрито з 8.00 до 17.00

У Львові, Запоріжжі, Одесі, Рівному, Вінниці, Житомирі, Луцьку, Ужгороді та найбільших районних містах у Вінницькій, Луцькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Волинській областях частина відділень почала працювати на годину раніше – з 8.00. Інша частина відділень у цих населених пунктах продовжує працювати з 9.00

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9.00 до 16.00

Суми – з 9.00 до 15.00

Харків та інші міста – з 9.00 до 17.00

Київ – з 9.00 до 18.00

Як працює Нова пошта у суботу:

Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9.00 до 18.00 (виняток – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 9.00 до 17.00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9.00 до 16.00

Суми – з 9.00 до 15.00

Харків та інші міста – з 9.00 до 17.00

Неділя – графік роботи:

Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9.00 до 18.00 (виняток – відділення № 1, 2, 34 в Одесі працюють з 9.00 до 17.00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9.00 до 16.00

Суми – з 9.00 до 15.00

Харків та інші міста – з 09.00 до 17.00

Зверніть увагу, що якщо в місті діє комендантська година, то Нова пошта відкривається вранці на годину пізніше і закривається ввечері на годину раніше.

Які відділення працюють станом на 8 квітня 2022 року

Якщо ваше відправлення перебуває в іншій області, можна зробити безкоштовну переадресацію в місце, де його зручно отримати. Для цього достатньо натиснути функцію Переадресація у трекінгу на сайті чи в мобільному додатку, а також обрати відділення.

З 21 березня Нова пошта відновила тарифікацію послуг зберігання та переадресації. Посилки зберігаються безкоштовно тільки у відділеннях, що тимчасово не працюють. Також безкоштовно можна переадресувати відправлення, оформлене до 24 лютого.

Які послуги надає Нова пошта:

Відправка та отримання посилки

Міжнародні відправлення

Поповнення мобільного

Грошові перекази

Зняття готівки

Крім того, на відділеннях Нової пошти можна без комісії надіслати гроші на спецрахунок Збройних сил України або благодійним організаціям Фонд Сергія Притули та Повернись живим.