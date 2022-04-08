Світ шокують звірства, до яких вдаються російські окупанти у Маріуполі. Через це єдиним шансом на життя для багатьох громадян залишається втеча.

Своїм досвідом поділився Дмитро Юрін. Він зважився на такий крок після того, як росіяни скинули бомбу на Маріупольський драматичний театр. Того дня він вирішив, що мусить вибратися з Маріуполя.

Для цього він розробив відчайдушний план – ризикнув вибратися до безпечного місця водою, а на вулиці рання весна (!). З собою він взяв пакети з речами, кілька мотузок та чотири п’ятилітрові пластикові пляшки, щоб використовувати їх як допоміжні сили.

З цими речами у сутінках він вирушив до берега. Він проходив повз зруйновані будинки, на своєму шляху зустрічав людей, які шукали воду, цигарки.

Спершу він йшов по воді, потім поплив.

– У мене цокали зуби. Я сховався за одну з пляшок, щоб мене ніхто не бачив. Іноді я відпочивав на вершині “поплавка”, – ділиться Дмитро Юрін.

Він плив дві з половиною години вздовж берегової лінії до села Мелекіне, яке до війни було пляжним курортом. Дорога зайняла в нього 4 км. Там чоловік знайшов літню пару, яка прийняла його, дала горілки й миску борщу.

Село було під контролем Росії, проте за допомогою знайомого йому вдалося сісти в мікроавтобус, який прямував до порту Бердянськ, також окупованого російськими військами. За словами українця, російські солдати на блокпосту його проігнорували, їм було по 17 чи 18 років.

З Бердянська йому вдалося потрапити на територію, яку контролює ЗСУ.

Маріуполь – одне з міст, що найбільше постраждали від рук окупантів з початку війни в Україні. Росіяни зруйнували його інфраструктуру, житлові масиви. Такі дії призвели до гибелі мирного населення.

Джерело: The Guardian

Фото: The Guardian