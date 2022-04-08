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Факти / Україна / Суспільство

Пожертвував будинком: бізнесмен Ставніцер навів вогонь ЗСУ на укриття окупантів

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Андрій Ставніцер

Український бізнесмен Андрій Ставніцер повідомив ЗСУ координати свого будинку, коли побачив, що територію зайняли російські війська.

За словами Ставніцера, у дворі його будинку окупанти розгорнули 12 одиниць бойової техніки, щоб стріляти по Києву.

– Ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, зокрема РСЗВ, Торнадо-Г та гради. Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмаляти по Києву. Тому вони й приїхали. Запитання: скільки часу пройде до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню? – написав він.

Бізнесмен зазначив, що хотів врятувати якомога більше життів, оскільки будинок і країну можна швидко відбудувати.

– Схожих історій знаю як мінімум кілька – і про будинки, і про підприємства. Реальні герої цієї та інших історій – лише ЗСУ. На жаль, постріляти з мого двору вони встигли. Відновити стіни легко, відновити справедливість складніше, – додав Ставніцер.

Зазначимо, що Андрій Ставніцер – підприємець, співвласник і директор порту ТІС, співвласник терміналу Neptune, засновник і партнер інвестиційної компанії SD Capital.

Після початку повномасштабного вторгнення бізнесмен займається пошуком та доправленням гуманітарної допомоги в Україну.

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