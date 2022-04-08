Український бізнесмен Андрій Ставніцер повідомив ЗСУ координати свого будинку, коли побачив, що територію зайняли російські війська.

За словами Ставніцера, у дворі його будинку окупанти розгорнули 12 одиниць бойової техніки, щоб стріляти по Києву.

– Ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, зокрема РСЗВ, Торнадо-Г та гради. Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмаляти по Києву. Тому вони й приїхали. Запитання: скільки часу пройде до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню? – написав він.

Бізнесмен зазначив, що хотів врятувати якомога більше життів, оскільки будинок і країну можна швидко відбудувати.

– Схожих історій знаю як мінімум кілька – і про будинки, і про підприємства. Реальні герої цієї та інших історій – лише ЗСУ. На жаль, постріляти з мого двору вони встигли. Відновити стіни легко, відновити справедливість складніше, – додав Ставніцер.

Зазначимо, що Андрій Ставніцер – підприємець, співвласник і директор порту ТІС, співвласник терміналу Neptune, засновник і партнер інвестиційної компанії SD Capital.

Після початку повномасштабного вторгнення бізнесмен займається пошуком та доправленням гуманітарної допомоги в Україну.