Маріуполь – одне з українських міст, яке найбільше потерпає від дій окупантів. Вони руйнують будинки та вбивають місцевих мешканців. Єдиний шанс врятуватися – вирватися з цього пекла.
Одній сім’ї вдалося це зробити, але оскільки пляж був замінований, їм довелося йти холодною водою повз берег моря кілометри.
– Ті, хто не може ходити, змушені залишатися в руїнах, без води, їжі, ліків та опалення, майже вмирають під цими бомбами, – зазначає Діана Берг.
За її словами, місто й досі заблоковане, щодня росіяни руйнують його всіма можливими видами зброї – авіаудами, ракетами, артилерією, мінами, танками.
– Цей терор за межами будь-якого уявлення, і те, що ми бачили в Бучі та Ворзелі, на жаль, не найгірше, що зробили росіяни, – додає вона.
Війна в Україні триває уже понад місяць. З того часу окупанти зруйнували низку українських населених пунктів, з-поміж них Маріуполь. Світ критикує такі дії окупантів, проте це поки що їх, на жаль, не зупиняє.
Джерело: Діана Берг
Фото: Людмила Денісова