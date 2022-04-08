Маріуполь – одне з українських міст, яке найбільше потерпає від дій окупантів. Вони руйнують будинки та вбивають місцевих мешканців. Єдиний шанс врятуватися – вирватися з цього пекла.

Одній сім’ї вдалося це зробити, але оскільки пляж був замінований, їм довелося йти холодною водою повз берег моря кілометри.

– Ті, хто не може ходити, змушені залишатися в руїнах, без води, їжі, ліків та опалення, майже вмирають під цими бомбами, – зазначає Діана Берг.

За її словами, місто й досі заблоковане, щодня росіяни руйнують його всіма можливими видами зброї – авіаудами, ракетами, артилерією, мінами, танками.

– Цей терор за межами будь-якого уявлення, і те, що ми бачили в Бучі та Ворзелі, на жаль, не найгірше, що зробили росіяни, – додає вона.

Війна в Україні триває уже понад місяць. З того часу окупанти зруйнували низку українських населених пунктів, з-поміж них Маріуполь. Світ критикує такі дії окупантів, проте це поки що їх, на жаль, не зупиняє.

Джерело: Діана Берг

Фото: Людмила Денісова