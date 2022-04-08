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Факти / Україна / Суспільство

“У батька було 6 дірок у спині, у матері – одна, в грудях…” Як окупанти вбивали людей на Київщині

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
“У батька було 6 дірок у спині, у матері – одна, в грудях…” Як окупанти вбивали людей на Київщині

Під час захоплення населених пунктів Київської області окупанти поводилися як нелюди, мучили та вбивали мирних мешканців.

Правозахисна організація Amnesty International зібрала історії не просто вбивств, а навіть розправ над мирними жителями у цьому регіоні. У новій доповіді її представники публікують історії понад 20 людей.

“Прикінчи його”

Одну із них розповіла 46-річна мешканка села Богданівка Київської області. 9 березня вона разом із чоловіком, 10-річною донькою та 81-річною свекрухою були вдома. Двоє російських військових, які увійшли до будинку, штовхнули їх у котельню та зачинили двері.

Після цього знову їх відкрили та запитали, чи є у чоловіка цигарки. Він відповів, що не курив кілька тижнів. Після цього один військовий вистрілив йому в праву руку, але другий наполіг, щоб чоловіка вбили.

– Інший сказав: “Прикінчи його”, і той вистрілив йому в голову, – ділиться жахливими спогадами жінка.

За її словами, після такого поранення чоловік помер не одразу. З 21.30 до 4.00 він ще дихав. Проте згодом припинив. Після цього жінка сказала дочці, що батько помер. Тієї ж ночі вона бігла з дитиною з села. 81-річна свекруха з інвалідністю залишилася вдома.

Вбили батьків

Іншу історію розповіла 18-річна дівчина. 3 березня вона перебувала вдома разом із батьками у селищі Ворзель Київської області. У цей час вулицею проїхали кілька російських танків. Батьки вискочили надвір, дівчина залишилася вдома.

Коли танки поїхали, дівчина виглянула через паркан і побачила батьків, які лежали на землі.

– Наступного дня я підійшла до них. У мого батька було шість великих дірок у спині, у моєї матері дірка менша в грудях, – каже дівчина.

Її батьки були одягнені в цивільне і не мали зброї.

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Просто дивилася на техніку РФ

Примушує кров стигнути у жилах історія мешканки одного з сіл на схід від Києва. 9 березня російські військові увірвалися до будинку, застрелили чоловіка, потім кілька разів зґвалтували її під дулом пістолета, доки маленький син ховався неподалік. Пізніше вона втекла разом з дитиною.

Іншу жінку просто вбили в Бучі через те, що вона в перші дні вторгнення дивилася через паркан на російську військову техніку.

Попри ці свідчення, Росія продовжує заперечувати причетність своїх військових до вбивств мирних мешканців. Світ закликає агресора зупинитися та припинити війну в Україні.

Джерело: ВВС Русская служба

Фото: Генштаб ЗСУ

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