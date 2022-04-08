У Києві відновлюють роботу ТРЦ

У Києві відновлюють роботу торговельно-розважальні центри. Зокрема, ЦУМ, River Mall, Lavina Mall та Mandarin Plaza.

ЦУМ відновив свою роботу 6 квітня, повідомила директор із комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко.

– Улюблений за часів ковіду формат – e-commerce. За перший день дуже непогана географія замовлень, два десятки міст України, від Львова до Одеси, ну і, звичайно ж, сама столиця. І фізичні двері ЦУМу також відчинені. Паркінг поки не працює, а ось можливість “замовити онлайн – заїхати – поміряти – забрати” знову є, – написала вона.

Зона видачі замовлень працює на другому поверсі щодня з 11.00 до 17.00.

З 8 квітня зустрічати відвідувачів готується ТРЦ River Mall. Графік роботи з 10.00 до 18.00. а розміщене в ньому Сільпо – з 09.00 до 20.00.

Працюватиме підземний та відкритий паркінг і, як наголошується, він буде безкоштовним. Перелік магазинів та закладів харчування, які розпочнуть роботу, поки не оголошується.

Готують найближчим часом до відкриття і Lavina Mall та Mandarin Plaza.

– Займаємось технічною підготовкою і теж відкриватимемося. Сподіваюся, що наступного тижня відкриємо Lavina Mall і Mandarin Plaza, – повідомив директор групи Mandarin Plaza Олександр Черніцький.

За його словами, окрім продовольчих супермаркетів будуть відкриті і магазини одягу, зокрема, готовність відновити роботу підтвердив Helen Marlen.