У Верховній Раді України пропонують запровадити штрафи за незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів та порушення заборони торгівлі алкоголем в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Це передбачено новим законопроєктом №7261, який був зареєстрований 6 квітня і зараз опрацьовується комітетом Верховної Ради.

Порушення встановлених обмежень або заборони торгівлі каратимуть штрафом від 1 тис. до 3 тис. НМДГ (від 17 тис. грн до 51 тис. грн) або громадськими роботами на строк від 100 до 240 годин.

Якщо ж таке порушення буде вчинено повторно або за попередньою змовою групи осіб, покарання буде суворішим – штраф від 3 тис. до 8 тис. НМДГ (від 51 тис. грн до 136 тис. грн) або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Крім цього, мають доповнити ст. 204 Кримінального кодексу України, встановивши кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією товарів, знарядь виробництва та сировини за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Зауважимо, що зараз діє тільки норма щодо штрафу за продаж алкоголю в заборонений час. Згідно із законом №481, розмір штрафу становить 6 800 грн.