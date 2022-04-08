В Одеській області запроваджують комендантську годину, яка триватиме з 21.00 9 квітня до 06.00 11 квітня 2022 року.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

– Враховуючи події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу, загинули 50 людей і 98 поранені, в Одесі, 10 квітня 2022 року, є загроза нанесення ракетного удару, – зазначили у держадміністрації.

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Відповідне розпорядження дав керівник Одеської ОВА Максим Марченко. Комендантська година триватиме в Одесі та в Одеській області.

Під час комендантської години заборонено: перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

– Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні насамперед задля вашої безпеки, – зазначив Максим Марченко.