Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 44 день війни
Вбили Вбили
169 дітей
Поранили Поранили
>306 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

З огляду на Краматорськ: на Одещині запроваджують комендантську годину на два дні

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
З огляду на Краматорськ: на Одещині запроваджують комендантську годину на два дні

В Одеській області запроваджують комендантську годину, яка триватиме з 21.00 9 квітня до 06.00 11 квітня 2022 року.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

– Враховуючи події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу, загинули 50 людей і 98 поранені, в Одесі, 10 квітня 2022 року, є загроза нанесення ракетного удару, – зазначили у держадміністрації.

Читайте
Кількість загиблих після ракетного удару по вокзалу Краматорська зросла до 50

Відповідне розпорядження дав керівник Одеської ОВА Максим Марченко. Комендантська година триватиме в Одесі та в Одеській області.

Під час комендантської години заборонено: перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

– Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні насамперед задля вашої безпеки, – зазначив Максим Марченко.

Читайте
Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одесі

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка