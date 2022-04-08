Наразі до України надходить багато гуманітарної допомоги – їжа, речі, медикаменти. Проте деякі громадяни можуть присвоювати її, а потім продавати. Вони мають знати, що такі дії є незаконними, за них у воєнний час передбачене позбавлення волі.

Загалом за продаж товарів гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв або безоплатної допомоги чи інші дії з цим майном задля отримання прибутку передбачена така відповідальність:

у значному розмірі (понад 434 175 грн) – штраф від 34 тис. до 51 тис. грн, виправні роботи до двох років, обмеження волі до двох років;

ті самі дії, вчинені повторно, групою осіб, з використанням службового становища, у великому розмірі (понад 1 240 500 грн) – позбавлення волі від 3 до 5 років, а також заборона обіймати певні посади, з конфіскацією майна;

дії, вчинені організованою групою, у надвеликому розмірі (понад 3 721 500 грн), під час надзвичайного чи воєнного стану – позбавлення волі від 5 до 7 років, а також заборона обіймати певні посади, займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.

З 24 лютого в Україні триває війна через підле вторгнення Росії. З того часу було запроваджено воєнний стан. У цей надскладний час важливо об’єднати зусилля та разом боротися з ворогом.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції