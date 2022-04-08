В Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок воєнної агресії Росії в Україні загинуло 169 дітей, ще понад 306 отримали поранення. Таким чином кількість дітей, що постраждали через повномасштабну війну, збільшилася до 475.

За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Київській – 88, Донецькій – 81, Харківській – 75, Чернігівській – 50, Миколаївський – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

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У Бучі на Київщині в місці масового поховання серед дорослих загиблих виявили тіло 15-річної дівчинки.

7 квітня в Дніпропетровській області російські військові обстріляли човен, в якому перебували 14 осіб. Загинула одна дитина та ще дві – 4 та 16 років, – отримали поранення.

6 та 7 квітня через ворожі обстріли Сєвєродонецька Луганської області поранення отримали двоє неповнолітніх.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.