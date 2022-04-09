Допомога вагітним українкам у Польщі – перелік адрес

Через війну в Україні жінки були змушені втекти за кордон, зокрема до Польщі. Серед них деякі з них при надії.

Де українки можуть отримати допомогу перед пологами?

Список медустанов у Польщі:

Центр здоров’я Мама та Джа (вул. Rajska 71 54-028 Wrocław. Тел: 713067600. Електронна пошта: register@centrummamaija.pl);

Сімейний центр Глогув (вул. Garncarska 23-25 ​​67-200 Głogów. Тел: 725509508);

Школа вільного народження Агамеда Агнешки Бжещинської (вул. Lotnicza 5, 20-322 Lublin. Тел: 530235292. Електронна пошта: info@szkolarodzenialublin.pl);

Снядецькі лікарські кабінети 2 ( Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2, 85-005 Bydgoszcz. Тел: 797051170, 523279750. Електронна пошта: recepcja@sniadeckich2.pl);

Школа народження Павла (Вул. Witosa 22/H17, 66-400 Gorzów Wlkp. Тел: 501873070. Електронна пошта: info@paula-gorzow.pl);

Багатопрофільна лікарня Медеор (Вул. Ciesielska 8, 91-308 Łódź. Тел: 422334897);

Медичний центр Трикутник (вул. Piłsudskiego 22/4, 32-400 Myślenice. Тел: 660733303. Електронна пошта: scmtrojkat@gmail.com);

Коала – Центр сімейної допомоги (Вул. Retoryka 1 Kraków. Тел: 692992555. Електронна пошта: koala@koala.krakow.pl);

W Czepku Urodzeni – Центр перинатальної підтримки (Вул. Mościckiego 25, 09-400 Płock. Тел: 796753420. Електронна пошта: wczepkuurodzeniplock@gmail.com);

Центр Здорова сім’я (вул.Krapkowicka 10A, 45-715 Opole. Тел: 774555354. Електронна пошта: biuro@zdrowarodzina.pl);

Медичний центр Фемміна (Вул. Aleja Solidarności 26, 45-404 Opolе. Тел: 531411612. Електронна пошта: rejestracja@femmina.pl);

Центр здоров’я Медікорум (Вул. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Gdynia. Тел: 48 603 425 668. Електронна пошта: rejestracja@medicorum.pl).

Також інформацію щодо допомоги вагітним можна уточнити у місцевих волонтерів.

Джерело: Medonet