Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
9 квітня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 9 квітня 2022
Рейси по станції Полтава 9 квітня 2022
Рейси по станції Харків 9 квітня 2022
Рейси по станції Вінниця 9 квітня 2022
Рейси по станції Запоріжжя 9 квітня 2022
Рейси по станції Дніпро на 9 квітня 2022
Додаткові евакуаційні рейси на 9 квітня 2022
Краматорськ:
- 11:00 – 7842 Краматорськ – Лозова
- 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
- 14:00 – 7844 Краматорськ – Лозова
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Чернівці
- 17:00 – 278/277 Краматорськ – Тернопіль
Покровськ:
- 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
- 12:30 – 7933 Покровськ – П’ятихатки
- 14:30 – 7935 Покровськ – П’ятихатки
- 15:30 – 7937 Покровськ – П’ятихатки
- 16:30 – 7939 Покровськ – П’ятихатки
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці
П’ятихатки:
- 17:00 – 7901 П’ятихатки – Львів
- 19:00 – 7903 П’ятихатки – Львів
- 20:00 – 7905 П’ятихатки – Львів
- 21:00 – 7731 П’ятихатки – Львів
Львів:
- 15:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 19:30 – 278/277 Львів – Полтава Півд
- 21:00 – 276/275 Львів – Полтава Півд
Інші:
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 18:00 – 7827 Лозова – Київ-Пас
- 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас
- 21:52 – 7616 Ягодин – Хелм
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця