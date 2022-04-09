Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

9 квітня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

02:00 – 111/112 Харків-Пас – Львів

02:30 – 21/22 Трускавець – Харків-Пас

03:42 – 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ

05:05 – 138/137 Лозова – Хмельницький

05:40 – 142/141 Львів – Лозова

08:00- 722 Київ-Пас – Харків-Пас

08:30- 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова

12:17 – 885 Київ-Пас – Рівне

13:09 – 142/141 Лозова – Львів

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень

14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів

15:17 – 867 Київ-Пас – Гречани

17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм

19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів

20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – 97/98 Київ-Пас – Ковель

21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг

21:54 – 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас

22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – 46/45 Лозова – Ужгород

22:37 – 91/92Київ-Пас – Львів

22:49 – 138/137 Хмельницький – Лозова

23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

23:59 – 139/140 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

Рейси по станції Одеса 9 квітня 2022

14:15 – 26/25 Одеса-Головна – Рахів

17:14 – 92/91 Одеса-Головна – Лозова

18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

18:22 – 38/37 Одеса-Головна – Ужгород

21:31 – 12/11 Одеса-Головна – Львів

22:03 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас

Рейси по станції Полтава 9 квітня 2022

03:11 – 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас

07:27 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас

09:32 – 111/112 Львів – Харків-Пас

10:11 – 16/15 Львів – Харків-Пас

12:54 – 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас

14:15 – 149/150 Знам’янка – Чернівці

17:11 – 17/18 Полтава Півд – Ім. Т.Шевченка

23:20 – 2/1 Харків-Пас-Івано-Франківськ

23:42 – 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

Рейси по станції Харків 9 квітня 2022

07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова

08:30 – 753 Харків-Пас – Львів

10:05 – 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас

11:00 – 741 Харків-Пас – Львів

11:30 – 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ

12:06 – 46/45 Лозова – Ужгород

13:05 – 723 Харків-Пас – Київ-Пас

14:58 – 17/18 Полтава Півд – Ім. Т.Шевченка

19:27 – 795/796 Харків-Пас – Дніпро

20:35 – 138/137 Лозова – Хмельницький

21:08 – 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ

21:43- 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова

Рейси по станції Вінниця 9 квітня 2022

00:23 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

02:33 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

03:52 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

04:32 – 50/49 Трускавець – Київ-Пас

06:42 – 769/770 Кам’янець- Подільський – Київ-Пас

07:53 – 715/716 Пшемисль – Київ-Пас

11:25 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

16:39 – 771/772 Хмельницький – Київ-Пас

17:15 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

17:43 – 85/86 Львів – Запоріжжя-1

23:14 – 49/59 Київ-Пас – Трускавець

Рейси по станції Запоріжжя 9 квітня 2022

12:20 – 120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

21:38 – 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Дніпро на 9 квітня 2022

03:52 – 92/91 Одеса-Головна – Лозова

04:45 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

05:57 – 85/86 Львів – Запоріжжя-1

05:57 – 87/88 Ковель – Запоріжжя-1

06:23 – 796/795 Дніпро – Харків-Пас

09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм

14:26 – 41/42 Дніпро – Трускавець

16:39 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

17:00 – 797 Дніпро – Львів

19:10 – 54/50 Дніпро – Одеса-Головна

23:11 – 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Додаткові евакуаційні рейси на 9 квітня 2022

Краматорськ:

11:00 – 7842 Краматорськ – Лозова

13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів

14:00 – 7844 Краматорськ – Лозова

16:00 – 276/275 Краматорськ – Чернівці

17:00 – 278/277 Краматорськ – Тернопіль

Покровськ:

10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль

12:30 – 7933 Покровськ – П’ятихатки

14:30 – 7935 Покровськ – П’ятихатки

15:30 – 7937 Покровськ – П’ятихатки

16:30 – 7939 Покровськ – П’ятихатки

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці

П’ятихатки:

17:00 – 7901 П’ятихатки – Львів

19:00 – 7903 П’ятихатки – Львів

20:00 – 7905 П’ятихатки – Львів

21:00 – 7731 П’ятихатки – Львів

Львів:

15:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд

17:02 – 814/813 Львів – Хелм

19:30 – 278/277 Львів – Полтава Півд

21:00 – 276/275 Львів – Полтава Півд

Інші:

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

18:00 – 7827 Лозова – Київ-Пас

21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас

21:52 – 7616 Ягодин – Хелм

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Читайте Кордон Молдови та Польщі можна перетинати за документами у Дії

Фото: Укрзалізниця