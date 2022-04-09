На сьогодні, 9 квітня 2022 року, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, у Донецькій області з міста Маріуполь до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті.

У Запорізькій області евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами:

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5. Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада. Мелітополь – Запоріжжя. У разі повернення російськими окупантами захоплених автобусів місце збору – пожежна частина №10.

Евакуація у Луганській області:

Сєвєродонецьк – Бахмут . Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

. Місце зборів: проспект Хіміків, 28. Лисичанськ – Бахмут . Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324. Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42. с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13. Рубіжне – Бахмут.

Всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

Раніше Ірина Верещук закликала жителів Харківської, Луганської та Донецької областей евакуюватися у безпечніші регіони, доки є така можливість.

Фото: Кирило Тимошенко