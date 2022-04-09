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Факти / Україна / Суспільство

На 9 квітня погодили 10 гуманітарних коридорів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Евакуація

На сьогодні, 9 квітня 2022 року, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, у Донецькій області з міста Маріуполь до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті.

У Запорізькій області евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами:

  • Бердянськ – Запоріжжя.
  • Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
  • Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
  • Мелітополь – Запоріжжя. У разі повернення російськими окупантами захоплених автобусів місце збору – пожежна частина №10.

Евакуація у Луганській області:

  • Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
  • Рубіжне – Бахмут.

Всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

Раніше Ірина Верещук закликала жителів Харківської, Луганської та Донецької областей евакуюватися у безпечніші регіони, доки є така можливість.

Фото: Кирило Тимошенко

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