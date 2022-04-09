На сьогодні, 9 квітня 2022 року, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення.
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Так, у Донецькій області з міста Маріуполь до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті.
У Запорізькій області евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами:
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
- Мелітополь – Запоріжжя. У разі повернення російськими окупантами захоплених автобусів місце збору – пожежна частина №10.
Евакуація у Луганській області:
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
Всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.
Раніше Ірина Верещук закликала жителів Харківської, Луганської та Донецької областей евакуюватися у безпечніші регіони, доки є така можливість.
Фото: Кирило Тимошенко