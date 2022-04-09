На Харківщині війною зруйновано 858 об’єктів, держава відбудує кожен з них – Тимошенко

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів зруйновано 858 об’єктів, з яких 628 – цивільні. Але після закінчення війни буде відбудовано кожен знищений дім.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після відвідування Харкова.

На околицях ідуть бої. Місто з одним із найбільших майданів у Європі — площею Свободи, 44-й день міцно тримає оборону, – пише він.

Тимошенко зазначив, що кожного дня до міста надходить по 300 тонн гуманітарної допомоги, з яких третину складають продукти харчування.

Також представники уряду та ОП побували в обласній клінічній лікарні та зустрілись з військовими.

– Все під контролем, тримаємо оборону! Харків – це Україна!, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив про старт відбудови Чернігівщини, яку нещодавно звільнили від окупантів.