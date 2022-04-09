Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

На Харківщині війною зруйновано 858 об’єктів, держава відбудує кожен з них – Тимошенко

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
На Харківщині війною зруйновано 858 об’єктів, держава відбудує кожен з них – Тимошенко

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів зруйновано 858 об’єктів, з яких 628 – цивільні. Але після закінчення війни буде відбудовано кожен знищений дім.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після відвідування Харкова.

На околицях ідуть бої. Місто з одним із найбільших майданів у Європі — площею Свободи, 44-й день міцно тримає оборону, – пише він.

Тимошенко зазначив, що кожного дня до міста надходить по 300 тонн гуманітарної допомоги, з яких третину складають продукти харчування.

Також представники уряду та ОП побували в обласній клінічній лікарні та зустрілись з військовими.

– Все під контролем, тримаємо оборону! Харків – це Україна!, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив про старт відбудови Чернігівщини, яку нещодавно звільнили від окупантів.

Читайте
За 21 день війни: Харківщина отримала 200 вагонів і понад 100 фур гуманітарної допомоги

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка