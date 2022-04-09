Названо список мерів, викрадених окупантами

Асоціація міст України опублікувала список українських мерів, які були викрадені окупантами.
Список мерів, які наразі перебувають у полоні російських окупантів:
- Володимир Караберов – Мангушський селищний голова;
- Василь Мітько – Нікольський селищний голова;
- Євгенія Матвєєва – мер Дніпрорудного;
- Микола Сікаленко – Циркунівський сільський голова;
- Олександр Бабич – мер Голої Пристані;
- Олег Яхнієнко – Милівський сільський голова;
- Ірина Липко – мер Молочанська;
- Олександр Левечко – Новоолександрівський сільський голова;
- Микола Різак – мера Таврійська;
- Олег Пилипенко – Шевченківський міський голова;
- Олександр Шмиголь – Вільхівський сільський голова.
АМУ також звернулася до міжнародних партнерів з проханням долучитися до звільнення голів українських громад.
Повідомляється, що Асоціація надіслала прохання у Представництво України в ЄС, Делегацію ЄС в Україні, Європейський Комітет Регіонів, Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи, Раду європейських муніципалітетів і регіонів (CEMR), Міжнародній асоціація управителів міст (ICMA) та Асоціації Європейських міст EUROCITIES.
Фото: АМУ