Названо список мерів, викрадених окупантами

Асоціація міст України опублікувала список українських мерів, які були викрадені окупантами.

Список мерів, які наразі перебувають у полоні російських окупантів:

Володимир Караберов – Мангушський селищний голова;

– Мангушський селищний голова; Василь Мітько – Нікольський селищний голова;

– Нікольський селищний голова; Євгенія Матвєєва – мер Дніпрорудного;

– мер Дніпрорудного; Микола Сікаленко – Циркунівський сільський голова;

– Циркунівський сільський голова; Олександр Бабич – мер Голої Пристані;

– мер Голої Пристані; Олег Яхнієнко – Милівський сільський голова;

– Милівський сільський голова; Ірина Липко – мер Молочанська;

– мер Молочанська; Олександр Левечко – Новоолександрівський сільський голова;

– Новоолександрівський сільський голова; Микола Різак – мера Таврійська;

– мера Таврійська; Олег Пилипенко – Шевченківський міський голова;

– Шевченківський міський голова; Олександр Шмиголь – Вільхівський сільський голова.

АМУ також звернулася до міжнародних партнерів з проханням долучитися до звільнення голів українських громад.

Повідомляється, що Асоціація надіслала прохання у Представництво України в ЄС, Делегацію ЄС в Україні, Європейський Комітет Регіонів, Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи, Раду європейських муніципалітетів і регіонів (CEMR), Міжнародній асоціація управителів міст (ICMA) та Асоціації Європейських міст EUROCITIES.

Фото: АМУ