Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 44 день війни
Вбили Вбили
169 дітей
Поранили Поранили
>306 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Названо список мерів, викрадених окупантами

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Названо список мерів, викрадених окупантами

Асоціація міст України опублікувала список українських мерів, які були викрадені окупантами.

Список мерів, які наразі перебувають у полоні російських окупантів:

  • Володимир Караберов – Мангушський селищний голова;
  • Василь Мітько – Нікольський селищний голова;
  • Євгенія Матвєєва – мер Дніпрорудного;
  • Микола Сікаленко – Циркунівський сільський голова;
  • Олександр Бабич – мер Голої Пристані;
  • Олег Яхнієнко – Милівський сільський голова;
  • Ірина Липко – мер Молочанська;
  • Олександр Левечко – Новоолександрівський сільський голова;
  • Микола Різак – мера Таврійська;
  • Олег Пилипенко – Шевченківський міський голова;
  • Олександр Шмиголь – Вільхівський сільський голова.

АМУ також звернулася до міжнародних партнерів з проханням долучитися до звільнення голів українських громад.

Повідомляється, що Асоціація надіслала прохання у Представництво України в ЄС, Делегацію ЄС в Україні, Європейський Комітет Регіонів, Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи, Раду європейських муніципалітетів і регіонів (CEMR), Міжнародній асоціація управителів міст (ICMA) та Асоціації Європейських міст EUROCITIES.

Фото: АМУ

Читайте
Удар по вокзалу у Краматорську та виключення Росії з ООН: що відбувається на 45-у добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка