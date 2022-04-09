Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів про реєстр знищених пам’яток.

За словами політика, на спеціальному сайті вони фіксують усі об’єкти культурної спадщини, які зазнали пошкоджень. У реєстрі близько 170 зафіксованих випадків.

– Пошкодження можуть бути як не великими, так і тотальними. Головна мета путінської операції спрямована проти ідентифікації українців. Ідентифікація у нас виражається саме в нашій спадщині… Вони хочуть взагалі заборонити українській нації право на існування, яке полягає в культурній спадщині, – зазначив Олександр Ткаченко.

Також він розповів про зупинення членства Росії в ЮНЕСКО. Спочатку має бути ухвалено саме це рішення.

– Десь 46 країн висловилися проти можливості проведення однієї сесії ЮНЕСКО в Казані. Це свідчить, що процес запущено. Ми активно порушуємо питання про перенесення засідання, як і необхідність поставити питання призупинення членства РФ. Країна, яка руйнує спадщину не лише України, а й усього людства, сама себе виключає із цивілізованих країн, які можуть дбати про культурну спадщину, – зазначив міністр.

Торкнулися і теми дерусифікації в Україні – зносять пам’ятники та перейменовують вулиці.

– Ми коли спілкуємося із західними партнерами, то намагаємося висунути тезу про те, що культурна співпраця з росіянами на момент війни неможлива… Оскільки культура під час війни не може бути поза політикою. Рішення деяких органів влади про дерусифікацію, то це їхнє право, єдине – я застеріг би від вандалізму, – зазначив міністр.

24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. За цей час російські загарбники знищили багато будинків мирних жителів, а також культурні пам’ятки. Що відбувається на 45-ту добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олександр Ткаченко