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Факти / Україна / Суспільство

Подача заявок для виплат вимушеним переселенцям триватиме до 30 квітня – Кабмін

Ілля Нежигай редактор стрічки
Подача заявок для виплат вимушеним переселенцям триватиме до 30 квітня – Кабмін

Уряд України прийматиме заявки для виплат матеріальної допомоги внутрішнім переселенцям до кінця квітня.

Про це під час засідання Кабінету міністрів оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Другий після армії пріоритет – це підтримка наших людей. По всій країні. Тих, хто вимушений був поїхати, і тих, хто залишився у своїх домівках. Підтримка грошима, житлом, їжею, ліками. Будемо робити все, аби ніхто не залишався сам на сам із цієї бідою, – сказав очільник уряду.

Таким чином, Кабмін прийняв рішення щодо продовження терміну отримання допомоги вимушеним переселенцям, кінцевим строком якого стало 30 квітня.

– Ідеться про програму виплат по 2 тисячі гривень дорослому та по 3 тисячі гривень дітям, – пояснив прем’єр-міністр України.

Він додав, що уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Оформити статус переселенця тепер можна вже після працевлаштування.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Офіс президента

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