Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

З початку війни в Україні загинуло вже 176 дітей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
З початку війни в Україні загинуло вже 176 дітей

В результаті повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія, постраждали понад 500 дітей. При цьому 176 дітей загинуло та понад 324 отримали поранення.

Про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Найбільше маленьких українців постраждало у Донецькій – 102, Київській – 91, Харківській – 76, Чернігівській – 50, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Так, 8 квітня внаслідок обстрілу ворожими військами Точкою-У залізничного вокзалу у Краматорську Донецької області загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення. Тоді на вокзалі евакуацію очікували понад 4 тисячі людей. А на самій ракеті окупанти написали “За детей”.

Читайте
Катували людей у класах і залишали послання дітям: як Катюжанка пережила окупацію

Під Гостомелем в Київській області виявили розстріляний автомобіль, в якому загинула родина з дитиною. Дитинці було трохи більше року.

В Ізюмському районі Харківської області виявили закатовані та спалені тіла трьох осіб, одна з них дитина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджень завдано 928 закладам освіти. 84 з них зруйновано повністю.

Читайте
Європарламент закликає посилити захист українських дітей, які перетинають кордон без супроводу

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка