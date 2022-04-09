В результаті повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія, постраждали понад 500 дітей. При цьому 176 дітей загинуло та понад 324 отримали поранення.

Про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Найбільше маленьких українців постраждало у Донецькій – 102, Київській – 91, Харківській – 76, Чернігівській – 50, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Так, 8 квітня внаслідок обстрілу ворожими військами Точкою-У залізничного вокзалу у Краматорську Донецької області загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення. Тоді на вокзалі евакуацію очікували понад 4 тисячі людей. А на самій ракеті окупанти написали “За детей”.

Під Гостомелем в Київській області виявили розстріляний автомобіль, в якому загинула родина з дитиною. Дитинці було трохи більше року.

В Ізюмському районі Харківської області виявили закатовані та спалені тіла трьох осіб, одна з них дитина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджень завдано 928 закладам освіти. 84 з них зруйновано повністю.