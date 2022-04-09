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Факти / Україна / Суспільство

За добу українська ППО знищила одну крилату ракету, БпЛА та вертоліт ворога

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

За добу українські зенітні ракетні війська знищили ще одну російську крилату ракету, безпілотний літальний апарат та вертоліт.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат.

– 8 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА і один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про знищення ще одного вертольота рашистів, – зазначив Гнат.

Гнат також зазначив, що ударні групи бомбардувальної і штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

Повітряні сили нарешті отримують першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння ЗСУ.

Гнат додав, що 7 квітня було збито новітній ударний БпЛА російських окупантів – Оріон.

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