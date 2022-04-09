У Києві триває робота з виявлення диверсантів та зрадників України. Так, правоохоронці викрили громадянку Росії, яка знімала на відео переміщення української військової техніки.

Про це повідомила патрульна поліція Києва. Диверсантку затримали на блокпосту у Дніпровському районі. Патрульні звернули уваги на пасажирку, яка поводилась занадто нервово.

– Жінка виявилась громадянкою Росії. В її телефоні інспектори побачили відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала громадянам в РФ, – йдеться в повідомленні.

Крім того, співробітники поліції затримали ще одного зловмисника у Солом’янському районі. Вони звернули увагу на чоловіка, який порушував комендантську годину.

У телефоні затриманого патрульні знайшли фото блокпостів та обстріляних ракетами об’єктів. У Подільському районі також зловили диверсанта, у телефоні якого була велика кількість груп з російською пропагандою. Чоловік перебував неподалік позицій ЗСУ.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва