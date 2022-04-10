Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
10 квітня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 10 квітня 2022
Рейси по станції Полтава 10 квітня 2022
Рейси по станції Харків 10 квітня 2022
Рейси по станції Вінниця 10 квітня 2022
Рейси по станції Запоріжжя 10 квітня 2022
Рейси по станції Дніпро на 10 квітня 2022
Додаткові евакуаційні рейси на 10 квітня 2022
Покровськ:
- 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
- 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
- 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Львів:
- 13:00 – 242/241 Львів – Київ-Пас
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 22:00 – 278/277 Львів – Полтава Півд
Інші:
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро
- 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:30 – 274/273 Чернівці – Київ-Пас
- 16:30 – 276/275 Тернопіль – Київ-Пас
- 20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця