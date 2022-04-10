Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 10 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.
Розклад потягів з Харкова
- 07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова
- 08:30 – 753 Харків-Пас – Львів
- 10:05 – 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
- 11:00 – 741 Харків-Пас – Львів
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 12:06 – 46/45 Лозова – Ужгород
- 14:58 – 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 16:13 – 111/112 Харків-Пас – Львів
- 19:27 – 795/796 Харків-Пас – Дніпро
- 20:15 – 21/22 Харків-Пас – Трускавець
- 21:26 – 138/137 Лозова – Хмельницький
- 21:43 – 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
- 22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.
Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.
Фото: Укрзалізниця