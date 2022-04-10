Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 10 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Харкова

07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова

08:30 – 753 Харків-Пас – Львів

10:05 – 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас

11:00 – 741 Харків-Пас – Львів

11:30 – 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ

12:06 – 46/45 Лозова – Ужгород

14:58 – 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ

16:13 – 111/112 Харків-Пас – Львів

19:27 – 795/796 Харків-Пас – Дніпро

20:15 – 21/22 Харків-Пас – Трускавець

21:26 – 138/137 Лозова – Хмельницький

21:43 – 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця