Національна поліція України відкрила гарячу лінію для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ.

Номер гарячої лінії – 0 894 201 867.

На сторінці МВС України у Facebook зазначається, що оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.

Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

В МВС попросили людей, використовувати цю телефонну лінію за призначенням. З решти питань звертайтесь за номерами поліції конкретного регіону – перелік телефоні тут.

Тим, у кого у Бучі загинули близькі люди, але їх ще не знайшли, місцева прокуратура радить:

подати заяву до Бучанського районного управління поліції (м. Боярка, вул. Хрещатик, 88) письмово або на лінію 102 для реєстрації кримінального провадження;

окремо звернутися з відповідним запитом про доставлення тіла загиблого до Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи (м. Київ, вул. Докучаєвська, 4) та до Київського обласного бюро судово-медичної експертизи (м. Київ, вул. Оранжерейна, 7);

за можливості надати зразки ДНК загиблої людини щодо порівняльного аналізу;

надати органу досудового розслідування актуальні фото загиблої людини для перевірки серед непізнаних тіл, докладний опис зовнішності, особливих прикмет, використовуваних транспортних засобів, мобільних терміналів зв’язку.

Наприкінці березня запустили Telegram-бот для пошуку зниклих громадян. Ресурс створений для допомоги киянам у пошуку родичів та знайомих.