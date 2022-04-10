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Факти / Україна / Суспільство

Консультації та роз’яснення щодо поховань: відкрито гарячу лінію для родичів загиблих

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бородянка

Національна поліція України відкрила гарячу лінію для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ.

Номер гарячої лінії – 0 894 201 867.

На сторінці МВС України у Facebook зазначається, що оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.

Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

В МВС попросили людей, використовувати цю телефонну лінію за призначенням. З решти питань звертайтесь за номерами поліції конкретного регіону – перелік телефоні тут.

Тим, у кого у Бучі загинули близькі люди, але їх ще не знайшли, місцева прокуратура радить:

  • подати заяву до Бучанського районного управління поліції (м. Боярка, вул. Хрещатик, 88) письмово або на лінію 102 для реєстрації кримінального провадження;
  • окремо звернутися з відповідним запитом про доставлення тіла загиблого до Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи (м. Київ, вул. Докучаєвська, 4) та до Київського обласного бюро судово-медичної експертизи (м. Київ, вул. Оранжерейна, 7);
  • за можливості надати зразки ДНК загиблої людини щодо порівняльного аналізу;
  • надати органу досудового розслідування актуальні фото загиблої людини для перевірки серед непізнаних тіл, докладний опис зовнішності, особливих прикмет, використовуваних транспортних засобів, мобільних терміналів зв’язку.

Наприкінці березня запустили Telegram-бот для пошуку зниклих громадян. Ресурс створений для допомоги киянам у пошуку родичів та знайомих.

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Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

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