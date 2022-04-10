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Факти / Україна / Суспільство

Маріуполь в оточенні, ворог наступає по двох напрямках – Міноборони Британії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
український воїн

Британська розвідка продемонструвала на мапі, як змінилася розстановка сил в Україні. Північ повністю очистилась від російської навали, водночас на півдні та сході тривають бої між українськими військами та рашистами.

На мапі видно, що росіяни поки ще контролюють частину української території.

Британське Міноборони з посиланням на дані розвідки зазначає, що незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває, і показує свіжу мапу територій, які окуповано та за які ведуться бої.

Наразі бої йдуть на території Луганської, Харківської, Херсонської, Донецької та півдні Запорізької областей.

Збройні сили України здійснюють контрнаступ з Миколаївської та Запорізької областей у напрямку на Херсонщину, яка наразі перебуває під тимчасовою окупацією.

карта бойових дій 10 квітня

Фото: Міноборони Великої Британії

З території тимчасово окупованого Кримського півострова та південного напрямку ворог наступає на Маріуполь через Бердянськ, а через територію Мелітополя йде в напрямку Запоріжжя.

Важкі бої тривають за Маріуполь, куди ворог продовжує наступати новими силами із території РФ.

Дивіться також інтерактивну карту бойових дій в Україні, що оновлюється щоденно.

Джерело: Міноборони Британії

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Фото: Depositphotos

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