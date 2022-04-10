З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, щоб допомогти українцям дістатися до безпечних місць.

Розклад міжнародних рейсів оновлюється щодня.

10 квітня потяги до Польщі будуть курсувати за таким розкладом:

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм

18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм

Рейси до Словаччини на 10 квітня 2022 року

16:35 – №8861 Чоп – Кишице

Рейси до Угорщини на 10 квітня 2022 року

12:30 – №33 Мукачево – Будапешт

16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт

Рейси до Австрії на 10 квітня 2022 року

14:07 – №749/750 Київ – Відень

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.