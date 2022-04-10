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Факти / Україна / Суспільство

Міжнародні евакуаційні потяги на 10 квітня: напрямки та розклад рейсів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Міжнародні евакуаційні потяги на 10 квітня: напрямки та розклад рейсів

З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, щоб допомогти українцям дістатися до безпечних місць.

Розклад міжнародних рейсів оновлюється щодня.

10 квітня потяги до Польщі будуть курсувати за таким розкладом:

  • 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
  • 19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм

Рейси до Словаччини на 10 квітня 2022 року

  • 16:35 – №8861 Чоп – Кишице

Рейси до Угорщини на 10 квітня 2022 року

  • 12:30 – №33 Мукачево – Будапешт
  • 16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт

Рейси до Австрії на 10 квітня 2022 року

  • 14:07 – №749/750 Київ – Відень

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

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Евакуація з Києва: розклад поїздів на 10 квітня 2022

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Фото: УЗ

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