РФ хоче просунути у склад країн-гарантів безпеки для України своїх прихильників – Подоляк

РФ прагне заполонити склад країн-гарантів безпеки для України своїми прихильниками, що мають статус підлеглого Росії положення.

Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк також зазначив, що Росія наполягає на включенні і Білорусі у склад країн-гарантів безпеки для України.

– Це їхня запитна позиція. Вони пропонують Білорусь, вони пропонують якісь країни, які будуть їх підтримувати з точки зору того, що ці країни мають статус підлеглого становища Росії. Тобто, Білорусь і Росія – це союзні держави. Зрозуміло, що Росія хоче наповнити цей пакет країн-гарантів своїми прихильниками, – сказав Подоляк.

При цьому, Подоляк підкреслив, що ставитись до слів російської сторони слід як до їх запитної позиції, проте Україна має свою позицію щодо майбутніх країн-гарантів безпеки.

– Для нас важливо, щоб серед гарантів були потужні країни Радбезу (ООН-ІФ), у яких потужні армії з ядерним компонентом. І це будуть країни, які стоятимуть поруч з Україною з точки зору гарантій безпеки, – додав він.

Нагадуємо, що раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія наполягає на тому, щоб Білорусь була присутня в переліку країн, які нададуть гарантії безпеки Україні.