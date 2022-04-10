Символ незламності: перехожа подарувала Зеленському та Джонсону керамічних півників

Сьогодні, після переговорів, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент України Володимиром Зеленський прогулялись центром Києва.

Зокрема, вони пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Зеленський показав Джонсону меморіал полеглим героям на Хрещатику.

Під час прогулянки до них підійшла перехожа дівчина та подарувала Зеленському і Джонсону два керамічних півники.

Саме такий півник, авторства Прокопа Бідасюка, стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій багатоповерхівці в Бородянці.

Фото кухонної шафки облетіло увесь світ, а керамічний півник став символом незламності та перемоги.