У Польщі існує проєкт психологічної допомоги Зона комфорту PSRP для студентів. У рамах проєкту можна скористатися індивідуальною, безкоштовною онлайн-бесідою з психотерапевтами, повідомляється на сайті для українців gov.pl .

Кожна індивідуальна бесіда зі спеціалістом у рамах психотерапевтичних консультацій продовжується 30 хвилин. Під час спілкування психотерапевт відповість на запитання, що турбують студента з України та надасть необхідну інформацію.

Приклади допомоги в наступних питаннях: занепокоєння щодо близьких людей, проблеми зі сном або способи боротьби з тривогою.

Психологічна допомога надається українською мовою.

Проєкт виконується за дорученням Міністра освіти і науки, тому психологічні консультації безкоштовні.

Більше інформації про психологічну допомогу можна знайти на сторінці: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/ua/

Що таке Зона комфорту PSRP

Зона комфорту PSRP – це проєкт психологічної підтримки, який доступний всім студентам у Польщі.

Студенти мають можливість скористатися індивідуальною онлайн-допомогою та взяти участь у вебінарах, які проводяться спеціалістами, залученими у проєкт.

Завдяки цій ініціативі можна отримати відповіді на запитання, які часто турбують молодих людей, насамперед, як впоратися з тривогою, які сигнали можуть свідчити про незадовільне психічне здоров’я як своє, так і близьких, як продуктивно використовувати час. Про все варто говорити!

Сторінка акції https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/ua/ є надасть знання про психологічне здоров’я. Через цю сторінку можна записатися на онлайн-зустріч (e-wizyta) із психотерапевтом та отримати консультацію.

Ця можливість абсолютно анонімна і безпечна. Крім того, на сторінці оприлюднено карту, де вказано пункти підтримки, куди студенти можуть звернутися, і де можуть отримати допомогу.

Джерело: gov.pl