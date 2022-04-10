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Факти / Україна / Суспільство

В Україні та за кордоном: контакти, які стануть у нагоді громадянам під час війни

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
В Україні та за кордоном: контакти, які стануть у нагоді громадянам під час війни

Під час війни в Україні можливі найрізноманітніші ситуації. Через це їм треба знати контакти, куди звернутися.

Міністерство соціальної політики перерахувало номери телефонів, які стануть українцям наразі у нагоді.

В Україні:

  1. Вінницька область – (0432) 65-98-58, 65-98-71;
  2. Волинська область – (0332) 78-90-23;
  3. Дніпропетровська область – (056) 740-60-65, 740-60-66, 740-60-67;
  4. Донецька область – 099-098-21-75, 096-040-26-83;
  5. Житомирська область – (0412) 46-95-04;
  6. Закарпатська область – (0312) 65-61-67;
  7. Запорізька область – (061) 280-51-72;
  8. Івано-Франківська область – (0342) 52-33-35;
  9. Київська область – (04561) 5-10-07, 5-17-42;
  10. Кіровоградська область – (0522) 32-13-08, 32-12-18;
  11. Луганська область – 096-334-02-34;
  12. Львівська область – (032) 277-70-02, 277-70-29;
  13. Миколаївська область – 063-069-15-84;
  14. Одеська область – (048) 753-17-31;
  15. Полтавська область – (0532) 56-96-02, 60-84-74;
  16. Рівненська область – (0362) 64-01-23;
  17. Сумська область – (0542) 67-11-05 (з 9.00 до 13.00);
  18. Тернопільська область – (0352) 52-72-21;
  19. Херсонська область – (0552) 33-55-94, 33-55-62;
  20. Хмельницька область – (0382) 65-70-78;
  21. Черкаська область – (0472) 33-07-80;
  22. Чернівецька область – (0372) 55-31-08, 55-26-93;
  23. Чернігівська область – 099-741-53-78;
  24. місто Київ – правобережне відділення (063-039-47-33, 050-500-19-21, 063-211-36-35, 063-712-27-92) лівобережне відділення ((044) 228-66-01, 093-549-67-27, 050-966-76-50);
  • Офіс Генерального прокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту – (096) 755-02-40, conflict2022.ua@gmail.com;
  • Гаряча лінія для родичів загиблих від російської агресії – 0 894 201 867;
  • Чат-бот з пошуку рідних – Знайди рідних;
  • Чат-бот Дитина не сама (@dytyna_ne_sama_bot) – для тих, хто готовий прихистити дитину у своїй сім’ї;
  • Безкоштовна та анонімна допомога фахових психологів – 0 800 211 444;
  • Служба, яка підкаже, що робити, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей – 067-650-83-32, 098-087-36-01 (цілодобово), united.centre.ssu@gmail.com;
  • Контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.
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За кордоном:

  • Підтримка дітей за кордоном – сімейні форми;
  • Куди звертатися закордоном, якщо ви зіткнулися з гендерно зумовленим та/або домашнім насильством:
  1. Молдова (поліція – 112, ГО Ла Страда Молдова – 0 800 88 008, Центр прав жінок – 0 800 800 00 (безкоштовна юридична консультація));
  2. Угорщина (поліція – 107, Національна безкоштовна гаряча лінія – +36 80 20 55 20, okit@csalad.hu);
  3. Словаччина (поліція – 158 або 112, цілодобова безкоштовна гаряча лінія для жінок, які постраждали від насильства – 0 800 212 212);
  4. Румунія (поліція – 112,цілодобова безкоштовна гаряча лінія для підтримки з питань домашнього насильства – 0 800 500 333, лінія підтримки Асоціації за свободу та рівність – +40753 893 531 (психологічна та інформаційна підтримка), застосунок для пошуку сервісів допомоги Bright Sky Ro);
  5. Польща (поліція – 112 або 197, Національна польська служба екстреної допомоги для постраждалих від домашнього насильства – 800 12 00 02, Центр прав жінок –  600 07 07 17 (24/7, психологічна, соціальна і правова підтримка), офіційний сайт для українців, які приїздять до Польщі – +48 477 21 75 75, ukraina@udsc.gov.pl).
  • Психологічна підтримка у країнах ЄС – 116 123;
  • Контакти гарячих ліній у випадку гендерно зумовленого та домашнього насильства.

Загалом, якщо людина постраждала від насильства або є ризик такої ситуації, обов’язково треба звертатися до місцевої поліції. У більшості європейських країн працює єдиний номер виклику допомоги – 112.

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Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Depositphotos

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