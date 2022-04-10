Під час війни в Україні можливі найрізноманітніші ситуації. Через це їм треба знати контакти, куди звернутися.

Міністерство соціальної політики перерахувало номери телефонів, які стануть українцям наразі у нагоді.

В Україні:

Вінницька область – (0432) 65-98-58, 65-98-71; Волинська область – (0332) 78-90-23; Дніпропетровська область – (056) 740-60-65, 740-60-66, 740-60-67; Донецька область – 099-098-21-75, 096-040-26-83; Житомирська область – (0412) 46-95-04; Закарпатська область – (0312) 65-61-67; Запорізька область – (061) 280-51-72; Івано-Франківська область – (0342) 52-33-35; Київська область – (04561) 5-10-07, 5-17-42; Кіровоградська область – (0522) 32-13-08, 32-12-18; Луганська область – 096-334-02-34; Львівська область – (032) 277-70-02, 277-70-29; Миколаївська область – 063-069-15-84; Одеська область – (048) 753-17-31; Полтавська область – (0532) 56-96-02, 60-84-74; Рівненська область – (0362) 64-01-23; Сумська область – (0542) 67-11-05 (з 9.00 до 13.00); Тернопільська область – (0352) 52-72-21; Херсонська область – (0552) 33-55-94, 33-55-62; Хмельницька область – (0382) 65-70-78; Черкаська область – (0472) 33-07-80; Чернівецька область – (0372) 55-31-08, 55-26-93; Чернігівська область – 099-741-53-78; місто Київ – правобережне відділення (063-039-47-33, 050-500-19-21, 063-211-36-35, 063-712-27-92) лівобережне відділення ((044) 228-66-01, 093-549-67-27, 050-966-76-50);

Офіс Генерального прокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту – (096) 755-02-40, conflict2022.ua@gmail.com;

Гаряча лінія для родичів загиблих від російської агресії – 0 894 201 867;

Чат-бот з пошуку рідних – Знайди рідних

Чат-бот Дитина не сама (@dytyna_ne_sama_bot) – для тих, хто готовий прихистити дитину у своїй сім’ї;

Безкоштовна та анонімна допомога фахових психологів – 0 800 211 444;

Служба, яка підкаже, що робити, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей – 067-650-83-32, 098-087-36-01 (цілодобово), united.centre.ssu@gmail.com;

Контактний центр

За кордоном:

Підтримка дітей за кордоном – сімейні форми

Куди звертатися закордоном, якщо ви зіткнулися з гендерно зумовленим та/або домашнім насильством:

Молдова (поліція – 112, ГО Ла Страда Молдова – 0 800 88 008, Центр прав жінок – 0 800 800 00 (безкоштовна юридична консультація)); Угорщина (поліція – 107, Національна безкоштовна гаряча лінія – +36 80 20 55 20, okit@csalad.hu); Словаччина (поліція – 158 або 112, цілодобова безкоштовна гаряча лінія для жінок, які постраждали від насильства – 0 800 212 212); Румунія (поліція – 112,цілодобова безкоштовна гаряча лінія для підтримки з питань домашнього насильства – 0 800 500 333, лінія підтримки Асоціації за свободу та рівність – +40753 893 531 (психологічна та інформаційна підтримка), застосунок для пошуку сервісів допомоги Bright Sky Ro); Польща (поліція – 112 або 197, Національна польська служба екстреної допомоги для постраждалих від домашнього насильства – 800 12 00 02, Центр прав жінок сайт

Психологічна підтримка у країнах ЄС – 116 123;

Контакти гарячих ліній

Загалом, якщо людина постраждала від насильства або є ризик такої ситуації, обов’язково треба звертатися до місцевої поліції. У більшості європейських країн працює єдиний номер виклику допомоги – 112.