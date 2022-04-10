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Факти / Україна / Суспільство

За добу ООС знищили чотири танки, вертоліт, літак та 15 одиниць наземної техніки ворога

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
За добу ООС знищили чотири танки, вертоліт, літак та 15 одиниць наземної техніки ворога

За добу на Донбасі знищено чотири російських танки, літак та вертоліт ворога.

Про це повідомляє Операція Об’єднаних Сил.

Угруповання Об’єднаних сил протягом доби успішно відбило вісім атак російської армії на Донецькому і Луганському напрямках.

– Наші воїни завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника, – йдеться у повідомленні.

Також повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарати і три крилатих ракети ворога.

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