За добу на Донбасі знищено чотири російських танки, літак та вертоліт ворога.

Про це повідомляє Операція Об’єднаних Сил.

Угруповання Об’єднаних сил протягом доби успішно відбило вісім атак російської армії на Донецькому і Луганському напрямках.

– Наші воїни завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника, – йдеться у повідомленні.

Також повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарати і три крилатих ракети ворога.