За добу на Донбасі знищено чотири російських танки, літак та вертоліт ворога.
Про це повідомляє Операція Об’єднаних Сил.
Угруповання Об’єднаних сил протягом доби успішно відбило вісім атак російської армії на Донецькому і Луганському напрямках.
– Наші воїни завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника, – йдеться у повідомленні.
Також повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарати і три крилатих ракети ворога.