Російським бійцям формування Свобода Росії, яке воює проти путінського режиму на боці України, видали українську військовому форму.

Про це повідомили на офіційній сторінці легіону Свобода Росії.

Окрім української польової військової форми вони також отримали атрибутику легіону Свобода Росії.

— Відтепер ми воюватимемо за Росію проти режиму Путіна в українській військовій формі із символами нашої нової Росії. За Росію! За волю!, – йдеться у дописі формування.

Раніше повідомлялось, що бійці будуть залишитися у своїй формі російського зразка.

У підрозділі зазначили, що їхнім командуванням було розроблено і за сприяння Збройних Сил України надруковано листівку-перепустку для вступу до легіону.

Зазначається, що найближчим часом такі листівки будуть поширені за передовими позиціями військових Росії.

— Ми закликаємо всіх наших російських офіцерів та солдатів скористатися цією можливістю та дотримуючись інструкції у листівці приєднається до легіону, – зазначили бійці.

На початку квітня відбувся брифінг за участю трьох російських військових, які виявили бажання воювати за Україну у складі легіону. Вони розповіли, як потрапили на територію України, про звірства російської армії та як вступити до лав легіону.

Джерело: Легіон: Свобода Росії

Фото: Легіон: Свобода Росії