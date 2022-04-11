Для переселенців будуть побудовані повноцінні домівки у 10 регіонах – Тимошенко

Одним із пріоритетних завдань уряду з підтримки внутрішньо переміщених осіб є розселення людей та побудова повноцінного житла. Зокрема, найближчим часом буде втілено низку проєктів, завдяки яким люди отримають нові домівки.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю Forbes.

За словами Тимошенка, людей розселятимуть не у модульних спорудах, а у повноцінних квартирах, які побудують у 10 областях України.

– Люди не повинні жити в спортзалах чи школах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці. Це будуть саме квартири – в більшості двокімнатні, але й однокімнатні, й трикімнатні. Після того як ми відновимо домівки переселенців у містах, де ті жили до війни, вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим і всім іншим, хто стояв у чергах, – наголосив він.

Тимошенко зазначив, що необхідно побудувати декілька десятків тисяч квартир, а перші вже будуть доступні за три-чотири місяці.

– Існує багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне їх викупляти і надавати переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою, – повідомив заступник голови ОП.

Першочергово надаватимуть житло тим, хто внаслідок бойових дій повністю втратив домівки та наразі проживає в об’єктах інфраструктури: спортивних залах, школах та інших подібних приміщеннях.

– Очільники областей складають списки тих, кого потрібно найперше переселяти, – розповів Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко оприлюднив порядок подання заяви на відшкодування втраченого житла внаслідок бойових дій.