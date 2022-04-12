В Україні цього тижня очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Синоптики також попереджають про сильні пориви вітру.

Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Так, у вівторок, 12 квітня, в більшості областей нашої держави синоптики прогнозують прохолодну погоду.

У східних, деяких центральних та північних, а також у південних областях України очікуються дощі. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та тимчасово окупований Крим.

На сході та північному сході України – місцями значні дощі. У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях – вночі дощ із мокрим снігом.

На решті території – без істотних опадів.

Температура вночі варіюватиметься від +4 тепла до -1 морозу. А в південних та східних областях України вночі буде +4-10 тепла.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +8-13 тепла, у Луганській та Харківській областях – місцями до +14-18. Водночас у північно-східній частині України температура вдень становитиме +6-8 тепла.

Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с. Водночас вдень 12 квітня в Україні, крім західних та Луганської областей, очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

На Київщині завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, а вдень – пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +2-4 тепла, а вдень – до +11 тепла.

У середу, 13 квітня, в більшості областей України та в окупованому Криму синоптики прогнозують дощі.

На північному сході нашої країни (Чернігівська та Сумська області) вночі подекуди дощі з мокрим снігом. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях –місцями значні дощі.

На решті території України – без опадів. Вітер північний та північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі варіюватиметься від 0 до +6 тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9-12 тепла в західних областях. У більшості центральних та південних областей буде +5-8 тепла, в східних регіонах – +9-14.

У Києві 13 квітня вночі без опадів, а вдень – невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі +2-4 тепла, вдень +9-11.

У четвер, 14 квітня, на всій території України буде переважно сонячна погода, подекуди хмарно з проясненнями.

У західних областях вітер буде південний, 5-10 м/с, на решті території України – північний та північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі в західних, північний та центральних областях синоптики прогнозують температуру +2-4 тепла, у південних регіонах – +3-5, а в східних – подекуди +5-7.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок від +10 до +16 тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура становитиме +2-4 тепла, а вдень – +12-14 тепла.

У п’ятницю, 15 квітня, в західних, північних та центральних областях України пройдуть дощі. У Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській областях – вночі дощ з мокрим снігом.

На сході та півдні України – без опадів, хмарно з проясненнями.

Вітер північно-західний, південно-західний та західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі варіюватиметься від +2 до +8 тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок від +11 до +19 тепла.

На Київщині вночі без опадів, а вдень – дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +6-8 тепла, вдень +16-18 тепла.

У суботу, 16 квітня, на всій території України випадуть дощі, в західних та північних областях – вночі з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, південно-західний та західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме від +4 до +8 тепла. Вдень у західних областях буде від +7 до +13 тепла, на півночі – до +12, в центральних областях – до +15, на півдні – до +18, в східних областях України – до +16 тепла.

На Київщині 16 квітня вночі та вдень очікуються дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +6-8 тепла, вдень – +11-13.

Раніше синоптики прогнозували, що ближче до кінця квітня стовпчики термометрів в окремі дні підніматимуться вище +20 тепла.