Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 11 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Харкова

07:50 138/137 Хмельницький – Лозова

08:30 753 Харків-Пас – Львів

10:05 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас

11:00 741 Харків-Пас -Львів

11:30 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ

12:06 46/45 Лозова – Ужгород

13:05 723 Харків-Пас – Київ-Пас

14:58 17/18 Полтава Півд. – Ім. Т.Шевченка

19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро

21:08 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ

21:26 138/137 Лозова – Хмельницький

21:43 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

22:10 45/46 Ужгород – Лозова

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця