У Херсонській області через дії російських загарбників виникла загроза екологічної катастрофи.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова. За її даними, на одному з найбільших підприємств Європи з виробництва курячих яєць, птахофабриці Чорнобаївська в Херсонській області, загинули вже приблизно 4 млн курей. Через це регіон перебуває на порозі екологічної катастрофи.

– Унаслідок ворожих обстрілів перервалося електропостачання, і господарство залишилося без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Попри небезпеку працівникам птахофабрики вдалося роздати приблизно 90 тис. курей і понад 1,4 млн яєць місцевому населенню та сусіднім фермам, – зазначила вона.

Денісова стверджує, що мертвих птахів поховали, намагаючись уникнути небезпеки бактеріального зараження, захистити підземні води та ґрунти від забруднення.

Омбудсмен додала, що російські загарбники обікрали птахофабрику, винесли майже всю техніку й особисте майно працівників. Відновити роботу підприємства наразі неможливо.

– Умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, – наголосила вона.

Денісова вже передала ці факти воєнних злочинів Росії до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму.

Джерело: Людмила Денісова