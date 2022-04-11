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Факти / Україна / Суспільство

На Житомирщині жінка може сісти за ґрати за заперечення збройної агресії РФ в Україні

Юля Захарченко редакторка стрічки
На Житомирщині жінка може сісти за ґрати за заперечення збройної агресії РФ в Україні

У Житомирській області правоохоронці припинили діяльність чергової колаборантки, яка публічно заперечувала через соціальні мережі повномасштабну збройну агресію Росії проти України.

За даними Національної поліції, наприкінці березня відкрили кримінальне провадження за фактом публічного поширення в одній з соцмереж тверджень про підтримку дій російського агресора в Україні.

У суботу, 9 квітня, правоохоронці здійснили обшук за місцем проживання підозрюваної та вилучили декілька речей, якими можна документально підтвердити протиправну діяльність жінки.

Зокрема, поліцейські знайшли телефон, комп’ютерну техніку та інші свідчення. Всі ці речі планують направити для проведення відповідних експертних досліджень.

Громадянку доставили до районного управління для надання відповідних пояснень. Слідчі здійснюють досудове розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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