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Факти / Україна / Суспільство

Німецькі військові підготували перший евакуаційний рейс для поранених українців

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Німецькі військові підготували перший евакуаційний рейс для поранених українців

Збройні сили Німеччини підготували перший евакуаційний рейс, яким мають перевезти поранених українських цивільних.

Це буде перша евакуація з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Спеціальний Airbus A310 MedEvac ВПС вилетів у понеділок, 11 квітня, з військового аеродрому Кельн-Ван до міста Жешув (Польща), яке розташовується за 90 км від українського кордону.

Цей літак має доправити дітей та дорослих до Німеччини, щоб їм надали необхідну медичну допомогу.

Раніше поранених українських бійців перевозили до Німеччини іншим шляхом.

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Війна в Україні триває уже понад місяць, 24 лютого російські війська вторглися до країни з різних напрямків. З того часу значна частина українських громадян, переважно жінки та діти, виїхали до різних країн ЄС, зокрема й до Німеччини.

Захід підтримує Україну, передаючи країні гуманітарну допомогу – медикаменти, речі, продукти харчування. Це допомагає уникати гуманітарної катастрофи в окремих населених пунктах.

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Джерело: CNN

Фото: Pexels

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